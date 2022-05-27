Колишнього голову Конституційного суду Тупицького оголосили у міжнародний розшук

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Його звинувачують у скоєнні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Подільським районним судом Києва 27 травня 2022 року оголошено у міжнародний розшук колишнього голову Конституційного суду України, якого звинувачують у скоєнні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне клопотання було заявлено прокурорами у зв'язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду.

Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного та митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункту пропуску «Косіно» у Закарпатській області, та зараз знаходиться на території Австрійської Республіки.

Ці обставини є предметом досудового розслідування окремому провадженні.

Нагадаємо, обвинувальний акт щодо колишнього голови Конституційного суду України було направлено до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року.

За версією слідства, у жовтні 2018 року обвинувачений, діючи за корисливими мотивами, в особистих інтересах та на користь свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду України, розшукуваного правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка, щоб він відмовився від дачі показань або давав виробництві, пов'язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».

Крім того, протягом 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, за корисливими мотивами, надавав слідчому генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні свідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 386 ст.). .

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Зазначимо також, що наприкінці березня 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тупицький виїхав з України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе незаконне переправлення Тупицького через український кордон без проходження ним прикордонного та митного контролю.