У ЦВК назвали нових нардепів, що замінять Костіна та Совгирю

Центральна виборча комісія визнала обраними депутатами Верховної Ради Артема Михайлюка та Олександра Васюка, які балотувалися до парламенту по списку партії "Слуга народу" під №142 та №143 відповідно. Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

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Нагадаємо, що 27 липня Рада схвалила призначення депутата від СН Андрія Костіна генеральним прокурором, а Ольгу Совгирю - призначила суддею Конституційного суду, після чого достроково припинила депутатські повноваження обох.

Крім того, відповідно, були припинені й повноваження Совгирі як представника парламенту в КС. Вона була у партійному списку СН на позачергових виборах Ради 2019 году під №122, Костін - під №108.

При цьому призначення Совгирі суддею КС прямо протирічить закону про цей орган, згідно якого його суддею не може бути призначена особа, яка на день призначення бере участь у політичній діяльності та/або є обраною на виборну посаду в органі державної влади й має представницький мандат.

Зазначимо також, що новообраний же нардеп Михайлюк був співзасновником сервісу Helsi.me, засновником групи компаній Team Master, очолював благодійний фонд "Серце до серця".

Васюк на момент виборів, за даними ЦВК, був виконавчим директором громадської організації "Асоціація розвитку суддівського самоврядування України", керівником "Української асоціації штучного інтелекту та робототехніки". Під час президентської кампанії 2019 року був координатором юристів команди кандидата Володимира Зеленського.