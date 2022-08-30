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Два новых депутата Рады приняли присягу и вошли во фракцию "Слуга народа"
На заседании Верховной Рады 30 августа присягу народного депутата приняли Александр Васюк и Валентина Короленко. Как сообщила в Telegram-канале спикер "Слуги народа", оба они вошли во фракцию пропрезидентской партии.
По ее словам, Васюк является юристом и общественным деятелем, работал во время президентских и парламентских выборов в команде Владимира Зеленского и "Слуги народа", имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах, в последнее время активно работает над расширением украино-американских отношений.
Короленко, как описала Палийчук, является юристом и финансисткой, также помогала команде политсилы на президентских и парламентских выборах, имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.
Напомним, что 27 июля Рада одобрила назначение депутата от СН Андрея Костина генеральным прокурором, а Ольгу Совгирю назначила судьей Конституционного суда, после чего досрочно прекратила депутатские полномочия обоих.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом назначение Совгири прямо противоречит закону о КС, согласно которому его судьей не может быть назначено лицо, которое на день назначения участвует в политической деятельности и/или избрано на выборную должность в органе государственной власти и имеет представительский мандат.
Вместо нее и Костина Центральная избирательная комиссия 2 августа признала избранными, соответственно, двух других представителей "Слуги народа" со следующими номерами в партийном избирательном списке - Артема Михайлюка и Александра Васюка. Однако Михайлюк отказался от мандата, и 19 августа ЦИК признала избранной вместо него Короленко.
Источник фото: ua.depositphotos.com