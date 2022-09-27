ЦВК хоче заборонити заміщення депутатів від заборонених партій і змінити підхід до цензу осілості

Центральна виборча комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, спрямовані на забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як йдеться у повідомленні ЦВК, вона надіслала їх у комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для розгляду та врахування під час підготовки відповідних законопроєктів.

В комісії прогнозують, що питання організації загальнодержавних та місцевих виборів гостро постане одразу ж після закінчення воєнного стану, зокрема через руйнівні наслідки, спричинені воєнними злочинами Росії та її збройних сил в Україні, серед яких передусім знищення важливої інфраструктури та криза з переміщенням громадян.

Зазначено, що через це ЦВК розробила проєкт закону про особливості забезпечення організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні і пропонує внести необхідні зміни до Виборчого кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законів.

Зокрема, задля забезпечення реалізації права голосу виборців, які в результаті збройної агресії РФ та окупації нею частини України були змушені залишити своє місце проживання, проєктом закону пропонується передбачити можливість утворення на тимчасовій основі на час проведення загальнодержавних виборів додаткових виборчих дільниць та додаткових закордонних виборчих дільниць.

На території України у разі необхідності такі дільниці утворювалися б у місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб. Передбачено, що відповідне рішення ЦВК ухвалювала б не пізніше дня початку виборчого процесу з чергових виборів, а в разі призначення позачергових – не пізніше ніж на десятий день з початку виборчого процесу.

На території іноземних держав додаткові закордонні дільниці могли б утворюватися як при закордонній дипломатичній установі України, так і поза її межами.

Також комісія вважає за доцільне розпочати на рівні комітету Ради широку фахову дискусію усіх зацікавлених сторін щодо пошуку нових форм організації голосування на виборах на закордонних виборчих дільницях, зокрема, таких, які б сприяли залученню до голосування значно більшої кількості виборців, що перебувають за кордоном, та підвищили б доступність цієї процедури для таких виборців.

Окрім того, ЦВК пропонує низку змін до виборчого законодавства, що стосуватимуться кандидатів на виборах, зокрема хоче прописати заборону на висування кандидатів від партій, які було заборонено або реєстрацію яких було анульовано.

Ще одним правовим наслідком заборони діяльності партій, на думку комісії, має стати заборона заміщення депутатів усіх рівнів, повноваження яких достроково припинені та які були обрані за виборчими списками відповідної партії.

ЦВК пропонує унормувати на законодавчому рівні й наслідки заборони партій для подальшого функціонування виборчих комісій як постійно діючих органів, уповноважених вирішувати низку питань поза межами процесу місцевих виборів.

Окрім того, на переконання Центрвиборчкому, слід "до розумної міри" підсилити обмеження на спостереження за виборами особами, дії яких можуть загрожувати основам національної безпеки, оскільки вважає, що ризики впливу іноземних держав, зокрема, РФ, на внутрішні справи в Україні через втручання у виборчий процес залишаються досить високими.

Підготувала ЦВК й відповідні законодавчі пропозиції щодо фінансування місцевих виборів, зокрема хоче встановити безумовний порядок фінансування їх підготовки та проведення місцевою радою.

Пропонується передбачити, що в разі незабезпеення фінансування місцевою радою повторних чи проміжних місцевих виборів з місцевого бюджету відповідна виборча комісія має невідкладно звернутися до обладміністрації для виділення коштів з резервного фонду держбюджету на поворотній основі.

Також з метою недопущення обмеження у реалізації виборчого права у зв’язку із тим, що значна кількість людей (носіїв як активного, так і пасивного виборчих прав) виїхала в інші країни, пропонується розширити у положеннях Виборчкого кодексу виняткові випадки, які не вважатимуться порушенням цензу осілості для кандидатів на загальнодержавних виборах.

Зазначимо, що в червні Кабінет міністрів схвалив подання до Верховної Ради законопроєкту, який передбачає, що наслідком судової заборони політичної партії для відповідних депутатів місцевих рад буде позбавлення їх повноважень. Однак такий документ парламент досі не розглядав.

Нагадаємо, що 18 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які вважаються українською владою проросійськими.

Міністерству юстиції цим рішенням було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих політсил, що той незабаром і зробив, ініціювавши їхню заборону через суд.

Першою з цих партій 8 червня було заборонено "Оппозиційний блок", за яким пішли заборони "Соціалістів", "Наших", "Держави", "Блока Володимира Сальдо", Соціалістичної партії України, Партії Шарія, "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил" та найбільшої з цих партій - "Опозиційної платформи - За життя". Останньою було заборонено Прогресивну соціалістичную партію України.

Окрім 11 позовів на виконання рішення РНБО, Мін'юст подав ще принаймні п'ять позовів щодо заборони інших партій через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил. Мова йде, зокрема, про партію "Справедливості та розвитку" та Комуністичну партію України, процес заборони якої в 2014-2015 роках так і не було доведено до кінця.

Джерело фото: ua.depositphotos.com