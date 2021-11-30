ЦИК повторно "зарубил" референдум по рынку земли, большой приватизации и легализации казино

Центральная избирательная комиссия прекратила иницативы по проведению всеукраинского референдума по пяти вопросам, ранее уже заявлявшимся инициаторами и поданным после предыдущего аналогичного решения ЦИК.

Как напоминает в своем сообщении Центризбирком, 26 августа зарегистрировал пять инициативных групп, дав им три месяца на сбор подписей - по 24 ноября включительно.

Однако до 18:00 последнего дня срока сбора подписей ни одна из групп не подала в ЦИК подписные листы в поддержку соответствующей инициативы с протоколом об итогах сбора.

Следовательно, комиссия констатировала, что подписные листы не были переданы - и такие инициативы были прекращены, равно как и полномочия аккредитованных официальных наблюдателей на референдуме. Сами же вопросы, которые предлагалось вынести на голосование, звучали так:

Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине? Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов крупной приватизации в Украине?

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30%?

Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?

Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?



Напомним, что незадолго до того, как зарегистрировать эти инициативы, 13 августа, ЦИК уже признавал прекращенными инициативы о проведении референдума с такими же вопросами по рынку земли, по продаже газа населению и госструктурам, а также по игорному бизнесу и марихуане. Однако вместо вопроса с формулировкой о "большой приватизации" там был похожий вопрос о поддержке "продажи объектов стратегической собственности Украины".

Проведение общенациональных референдумов в Украине снова стало возможным благодаря принятию 26 января закона о народовластии через всеукраинский референдум. Президент Владимир Зеленский подписал его, но лишь спустя более двух месяцев - 8 апреля.

Отметим также, что именно по инициативе Зеленского параллельно с местными выборами 25 октября 2020 года была проведена попытка опроса граждан у избирательных участков по пяти вопросам, среди которых была и легализация марихуаны. Инициатива оказалась провальной из-за отсутствия адекватной организации и контроля за сбором ответов.

Окончательные результаты подсчета ответов в ходе опроса, если таковой велся, не опубликованы до сих пор. Назывались лишь цифры после якобы обработки 74% собранных анкет, и они весьма отличались от результатов, полученных при проведенном накануне опросе с помощью сервиса "Опендатабот".

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