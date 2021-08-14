Центризбирком прекратил все 5 инициатив проведения референдума в Украине

Центральная избирательная комиссия прекратила все 5 инициатив всеукраинского референдума, в ходе которых планировалось организовать сбор подписей избирателей для вынесения ряда вопросов на народное голосование.

Об этом сообщает пресс-служба секретариата комиссии.

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Указано, что 14 мая 2021 года Центризбирком зарегистрировал пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. На голосование планировали вынести следующие вопросы:

- "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30%?";

- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?";

- "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?".

Как отмечается, комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами 90 дней — с 15 мая по 12 августа 2021 года включительно.

"Однако необходимые документы в комиссию не поступили. Следовательно, комиссия прекратила такие инициативы", — говорится в сообщении.

ЦИК также приняла во внимание, что полномочия официальных наблюдателей всеукраинского референдума по народной инициативе, аккредитованных комиссией, прекращаются после остановки инициативы.

Напомним, 8 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.

Как сообщалось, 26 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующий законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом проголосовало 255 народных депутатов.