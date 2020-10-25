Проверка на прочность: как я пять раз прошел опрос Зеленского (ФОТО)

Параллельно с местными выборами 25 октября состоялся опрос президента Владимира Зеленского. Эта оригинальная форма замера мнений украинцев привела в недоумение экспертов, политиков и журналистов с самого начала, а непосредственно в день голосования стало понятно — относиться серьезно к результатам "исследования" будет непросто. Избиратели массово проверяли на прочность задумку гаранта, заполняя кустарного вида бюллетени по несколько раз на разных участках, а среди волонтеров, раздававших текст опросника, многие заметили несовершеннолетних.

Корреспонденты Delo.ua проверили ситуацию на киевских избирательных участках и узнали, что думают о вопросах сами волонтеры.

Проведение опроса Зеленский анонсировал еще 13 октября — в день голосования каждому избирателю должны были задать пять вопросов, которые якобы все украинцы обсуждают "на улице, на кухне и в интернете". Изначально президент планировал сохранять интригу, раскрывая по одному вопросу в день, но СМИ скоро опубликовали и бланк опросника, и все пять пунктов. К тому моменту инициатива вызывала больше скепсиса и расценивалась в основном как политтехнологическая мера для привлечения людей на выборы.

Финансированием всей истории занялась непосредственно партия "Слуга народа", хотя точную сумму никто так и не назвал. Даже в день голосования Зеленский заявил: "Когда будет отчет, вы будете видеть все цифры". Впрочем, глава общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала примерный бюджет затеи — 103 млн грн. Планировалось напечатать 5 млн бюллетеней, которые волонтеры предлагали бы заполнять избирателям, выходящим из участков. На деле вышло немного иначе.

Опросник Зеленского я начал тестировать на одном из избирательных участков 219 округа (Святошинский район). Для начала решено было "играть по правилам" и заполнять бланк на выходе из избирательного участка, как об этом ранее заявил министр внутренних дел Арсена Аваков. Ожидаемо, никаких отличительных знаков на бюллетене не было — ни печатей, ни серийных номеров, ни голограмм. Паспорта, прописки или других документов у избирателей также никто не требовал. При большом желании в опросе могли поучаствовать даже проходящие мимо иностранцы. Весь процесс напоминал больше не инициативу президента Украины, а псевдореферендум 11 мая в Донецке. Единственное отличие — боевики свои "бюллетени" украсили виньетками.

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Заполнить опросник оказалось непросто — организаторы не учли, что на весу достаточно сложно поставить пять размашистых галочек на тоненьком листочке, а упереться во что-то не было возможности. Проколов листик в нескольких местах, мне все же удалось высказать свое мнение о пожизненном заключении за коррупционные преступления, сокращении парламента и Будапештском меморандуме.

В это же время другой корреспондент Delo.ua изучал ситуацию и в Деснянском районе, на 213 округе. Как и в остальных местах, волонтеры не предлагали никому участвовать в опроснике и давали бланки только тем, кто сам проявлял инициативу. Несколько избирательных участков одновременно располагались в одной школе, но волонтеры стояли на выходе так, что не каждый мог их заметить. Например, нашему корреспонденту пришлось их специально поискать.

Следующим объектом я выбрал участок в Соломенском районе на 222 округе. И снова решил сначала зайти внутрь, а только потом проходить пять вопросов. Волонтер оказался более разговорчив и объяснил, как можно проходить опрос. Помимо вариантов да/нет, можно оставить одно или несколько полей незаполненными — они будут засчитываться как "респондент не определился с выборов". В целом же, по словам волонтера, к нему подходил примерно каждый третий избиратель.

О таком же показателе заинтересованности избирателей рассказали и волонтеры на другом участке того же округа. Они же раскрыли подробности вопросов. Так, пункт о свободной экономической зоне на Донбассе и Будапештском меморандуме ребята назвали "общими вопросами", а пожизненное заключение за коррупцию и легализацию медканнабиса — вопросами, которые должны заинтересовать избирателя. Согласились волонтеры рассказать и о своем заработке. За день работы с 8 утра до 8 вечера им должны заплатить около тысячи гривен — по их же словам, нормальная подработка для студента за день. Хотя под опрос привлекались не только студенты. Например, журналистка Яна Супоровская у себя на странице в Twitter опубликовала фото двух шестнадцатилетних волонтеров, а другие пользователи соцсетей говорили о четырнадцатилетних "социологах".

Закончил я эксперимент на участке в Шевченковском районе (округ №223) — подошел к волонтерам, попросил бланк вопросов, заполнил его и ушел, не заходя на избирательный участок. В общей сложности, один корреспондент поучаствовал в опросе пять раз и каждый раз давал разные ответы, иногда пропуская некоторые вопросы. Однозначно-утвердительным в каждом случае стал только ответ по легализации медицинского каннабиса. Каким образом будут обрабатывать эту юмористическую социологию в Офисе президента, еще предстоит узнать. Сегодня можно говорить о двух вариантах — либо на Банковой потратят заметное количество ресурсов и действительно подсчитают результаты опроса, либо нарисуют формальные цифры для очередного видеообращения гаранта. Учитывая, как много украинцев признались на своих страницах социальных сетей в саботаже инициативы Зеленского, вариант, кажется, уже определен.