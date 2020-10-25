Аваков назвал законным опрос Зеленского возле избирательных участков

Какие-либо опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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"Опрос вне избирательного участка — не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", — отметил он.

При этом в МВД напомнили, что существует определенный порядок проведения опроса — интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах, уточнил Аваков.

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призвал вызывать правоохранителей и документировать "преступление", которым он считает опрос, проводимый за деньги "Слуги народа" возле избирательных участков 25 октября.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросами. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.

Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Позднее стало известно, что финансировать проведение данного опроса будет партия "Слуга народа". Сколько денег на это будет потрачено — неизвестно.

Однако, как заявила руководитель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, ориентировочная сумма расходов на проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября составит 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.