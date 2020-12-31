От "Велюра" до опроса без результатов: как Зе-власть теряла свой авторитет в 2020 году

28% украинцев считают президента Владимира Зеленского неудачником года среди политиков. К такому выводу на основании результатов исследования, проведенного в середине декабря 2020 года, пришли социологи Фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Такая оценка общества, в целом, вполне закономерна, ведь для украинской власти 2020-й год выдался непростым: коронакризис, карантинные ограничения, которые общество восприняло неоднозначно, местные выборы, не ставшие еще одним триумфом для партии власти, демарш Конституционного суда. Огня в костер "зашкваров" года подливали своими заявлениями и поступками еще и народные депутаты от "Слуги народа", а рейтинг партии, как и президента Зеленского, неумолимо снижался весь год.

Delo.ua напоминает о самых грандиозных провалах украинских властей в уходящем году.

Фиаско на выборах

В 2020 году местные выборы состоялись при самой низкой явке за всю историю независимой Украины — 25 октября проголосовать за мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов пришли 36,88% избирателей. Во втором туре местных выборов, который состоялся 15 ноября, она составила 24%.

Вопреки намерениям президента Зеленского и его политсилы продолжить череду избирательных побед, назвать результаты местных выборов еще одним их значимым достижением не получилось. Да, формальным победителем выборов по количеству полученных депутатских мандатов стала партия "Слуга народа". Однако, по данным ЦИК, политсила получила всего 17,59% из них. В тройку лидеров по этому показателю попали также ВО "Батькивщина" (получив 12,39% депутатских мандатов) и "Оппозиционная платформа — За життя" (11,75%).

Среди всех избранных сельских, поселковых и городских глав, которые были выдвинуты местными организациями политических партий, представителей "Слуги" тоже больше — 30,74%. На втором и третьем месте этого рейтинга — "За майбутнє" (12,43%) и "Батькивщина" (7,24%). Однако и этот результат "Слуги народа" не является свидетельством ошеломительной победы, ведь большая часть избранных глав (52,58%) были самовыдвиженцами, а не баллотировались от партий.

Опрос "от Зеленского": результатов все так же нет

Еще одной особенностью местных выборов-2020 стало проведение в день голосования опроса "5 вопросов от президента". Всего в "опроснике" было пять вопросов, касающихся ужесточения наказания за коррупцию, создания свободной экономической зоны на территории Донбасса, Будапештского меморандума, сокращения количества народных депутатов и легализации каннабиса в медицинских целях.

Участие в опросе было добровольным, а его выводы, сделанные на основании ответов, не должны были иметь юридической силы или трансформироваться в законодательные акты. В принципе, этого и не произойдет, ведь результаты этого опроса "Слуга народа", которая оплатила его проведение, так и не объявила. Потраченную на все сумму в политсиле тоже не назвали.

По большому счету, проведение этого опроса было политической технологией, направленной на мобилизацию электората пропрезидентской партии. Однако, на практике она оказалась провальной.

Рейтинг президента и призрак монобольшинства

То, что 28% украинцев считают президента Зеленского неудачником года среди политиков — не единственная отрицательная оценка его работы. Так, по результатам опроса Центра Разумкова, 42% украинцев назвали президента главным разочарованием 2020 года среди украинских политиков.

Но еще более показательной оценкой является рейтинг Зеленского. К концу 2020 года он упал до минимума: согласно результатам исследования КМИС, на президентских выборах его готовы поддержать 27% респондентов, а по данным "Рейтинга" — 26,5% (из числа определившихся с выборов). Напомним, что на президентских выборах в 2019 году Зеленский победил с рекордно высокой поддержкой, получив во втором туре 73% голосов (и чуть более 30% в первом туре).

Рейтинг пропрезидентской "Слуги народа" так же пикирует. Если на парламентских выборах в 2019 году партия получила 43,2% голосов и сумела сформировать монобольшинство в Верховной Раде, то сейчас, по данным социологов, ее готовы поддержать чуть более 20% избирателей: 20,9% по данным КМИС и 21,1% по данным "Рейтинга". Такой уровень поддержки для политсилы, как и для Зеленского, является рекордно низким.

Под угрозой оказалось и полноценное функционирование монобольшинства: разговоры о том, что оно может вот-вот расколоться, активно ведутся по меньше мере последний месяц.

Демарш Конституционного суда и отстранение его председателя

Конституционный кризис в Украине начался с решения КСУ о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Фактически это решение заблокировало полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно проверки деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, а также положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Как заявили после обнародования решения эксперты Центра противодействия коррупции (ЦПК), оно не просто ликвидирует систему декларирования, но и уничтожит значительную часть достижений в сфере борьбы с коррупцией. Это, в свою очередь, могло поставить под удар сотрудничество Украины с международными партнерами.

На следующий день после решения КСУ президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК. Более того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288 "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагалось распустить действующий состав КСУ и признать это решение суда ничтожным и принятым в условиях конфликта интересов. Глава КСУ Александр Тупицкий, в свою очередь, заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота.

Не осталась в стороне и Верховная Рада. Парламентарии обратились к 11 судьям КСУ, которые голосовали за это решение, с призывом добровольно подать в отставку, но этого не произошло.

Кроме того, к оценке ситуации Зеленский привлек и Венецианскую комиссию. Однако, ее выводы были вразрез с инициативой президента: в комиссии признали, что решение КСУ не имеет четкой аргументации и при его принятии мог быть конфликт интересов, но оно подлежит выполнению. В то же время — предложили восстановить полномочия НАПК (кроме контроля деклараций судей) и ответственность чиновников за недостоверную информацию в декларациях. На сегодняшний день Рада восстановила уголовную ответственность за ложь в декларациях и полномочия НАПК, но кризис на этом не закончился.

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Так, еще в конце октября исполнявший тогда обязанности директора Госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых фигурирует Тупицкий. Однако, вызов на допрос в ГБР он проигнорировал. Позднее стало известно, что для дачи показаний в рамках производства, открытого еще в 2013 году, его вызывает Генпрокуратура, но и туда он не явился.

В пресс-службе ГПУ заявили, что Тупицкий подозревается в том, что "в корыстных интересах и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины совершил влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания". Речь идет о деле №12013110060002990, открытом еще 2 апреля 2013 года. Это уголовное производство о преступной организации бывшего главы Высшего хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова Им занималось Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины во главе с Сергеем Горбатюком, но в начале этого года дело передали в ГБР.

Кроме того, в ГПУ сообщили, что направили президенту Зеленскому ходатайство об "отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца". 29 декабря, после заседания СНБО, он издал соответствующий указ. Впрочем, проблема в том, что, согласно Конституции Украины, таких полномочий у президента нет, и теперь КСУ заявляет о превышении им полномочий, а сам указ называет "юридически никчемным" и требует его отменить.

Карантинная чехарда

О первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом в Украине стало известно 3 марта 2020 года, а уже 11 марта правительство приняло решение о введении карантинных ограничений. В этот период прирост заболевших исчислялся десятками человек, но стремительно увеличивался. Одной из серьезных проблем этого периода было отсутствие средств индивидуальной защиты (на фоне информации о том, что Украина экспортировала маски в десятки стран).

И если изначально режим чрезвычайной ситуации вводили в отдельных регионах, то к концу марта Кабинет министров принял решение о его введении на территории всей страны. Кроме того, Украина закрыла границы для иностранных граждан (как и практически все страны в этот период).

Решение о серьезном ужесточении карантинных мер в Украине правительство приняло в начале апреля: была ограничена работа транспорта, в том числе междугороднего, не работали спортзалы и другие учреждения, была ограничена работа ресторанов и кинотеатров, действовал запрет на посещение парков и зон отдыха, было введено обязательное ношение масок в общественных местах. Ежедневный прирост количества заболевших в этот период был в пределах нескольких сотен человек.

Послабление карантинных ограничений состоялось к началу лета в три этапа. На смену им в Украине был введен адаптивный карантин — ограничения зависели от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. В этот период ежедневно фиксировались по 700-900 новых выявленных случаев COVID-19.

С 1 августа Кабмин в очередной раз изменил правила карантина, предложив вариант с зонированием: все регионы были разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Зонирование основывалось на эпидемиологической обстановке в регионе и пересматривалось еженедельно. Карантинные ограничения в том или ином регионе зависели от цвета. Однако, к концу лета количество ежедневных выявленных случаев росло, поэтому границы для туристов снова были закрыты.

Несмотря на все меры, рост заболеваемости в Украине только набирал обороты, и к концу октября ежедневно фиксировалось уже 7-8 тысяч новых случаев. В середине ноября Кабмин предложил новый вариант ограничений — карантин выходного дня (в выходные по всей стране действовали наиболее жесткие ограничения). В то же время, ограничения касались, в первую очередь, развлекательных учреждений и торговых центров, работа транспорта после первого локдауна больше не прекращалась.

Несмотря на то, что министра здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что карантин выходного дня эффективен для прерывания цепочки заражений, в начале декабря Кабмин его отменил. Взамен было принято решение о втором локдауне на период с 8 по 24 января 2021 года. Дополнительно с 19 декабря правительство ограничило проведение массовых и религиозных мероприятий, работу заведений общепита и прием посетителей в музеях, галереях и так далее.

По состоянию на 30 декабря 2020 года в Украине выявлено 1 млн 45 тысяч 348 случаев заболевания COVID-19. 18 тысяч 324 человека умерли. Выздоровели 698 тысяч 190 человек. В этот период в Украине ежедневно фиксируется в среднем по 7-9 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Именно из-за ежедневного роста этого показателя украинцы все больше критикуют действия правительства, в частности, первый локдаун. Так, ограничения не сумели остановить стремительное распространение заболеваемости, однако из-за них серьезно пострадал в первую очередь малый и средний бизнес, миллионы украинцев потеряли работу или стали жертвами "скрытой" безработицы, оказавшись в вынужденном отпуске за свой счет или потеряв часть зарплаты.

Возвращение первого премьера Фокина

18 августа президент Владимир Зеленский назначил первого премьер-министра независимой Украины 88-летнего Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Однако, на этой позиции он продержался недолго и был уволен уже 30 сентября. Корни проблемы крылись в заявлениях, которые он успел сделать за это время.

В частности, в одном из интервью Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. Также он отметил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, и выступает за полную амнистию.

Но наиболее резонансным стало его заявление в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти: депутатам Фокин сказал, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

"Я не политик. Сделать какое-то заключение по поводу этого я не могу. Потому как никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", — сказал Фокин.

При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Кроме того, Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Петр Порошенко, который "на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".

Витольд Фокин. Фото: Википедия

В Офисе президент на подобные заявления члена делегации для участия в ТКГ восприняли резко, назвав их неприемлемыми и несоответствующими государственной позиции.

"Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", — говорится в заявлении.

Оправдываться за заявления Фокина пришлось и главе ОП Андрею Ермаку. Особенно учитывая то, что внучка экс-премьер-министра певица и модель Маша Фокина заявила, что это она познакомила своего дедушку с Ермаком, который и предложил Фокину должность в ТКГ. Сам политик утверждал, что не может вспомнить, когда познакомился с главой ОП.

В любом случае, Ермак лишь подтвердил, что публичные заявления Фокина не совпадали с официальной позицией украинской делегации, поэтому Зеленский принял решение исключить его из ТКГ.

Сложные депутаты

Но не Фокиным единым — скандальности действующей власти добавляют и сами депутаты от пропрезидентской "Слуги народа". Их действия и заявления, сделанные публично и ставшие, если не поводом для скандала, то мемом, можно вспоминать долго. Но из них есть несколько таких, которые надолго запомнятся украинскому обществу.

Одним из наиболее резонансных стал конфликт нардепа Гео Лероса и президента Владимира Зеленского. Еще весной 2020 года Лерос обвинил главу ОП Андрея Ермака в торговле государственными должностями и опубликовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы ОП Денис ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. А закончилась эта история публичными обвинениями Зеленского и Лероса в адрес друг друга и исключением последнего из фракции "Слуга народа".

В скандал угодил нардеп и ресторатор Николай Тищенко. В апреле, в разгар карантина и ограничений на работу, в частности, заведений общепита, журналисты зафиксировали, что его ресторан "Велюр" продолжал работать. Среди посетителей, нарушающих карантин, журналисты увидели народных депутатов Антона Яценко, Игоря Негулевского и Александра Кабанова, а также бывшего первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Несмотря ни на что, спустя несколько месяцев, когда подобные заведения могли работать лишь до 23.00, на странице ресторана "Велюр" в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!".

После разразившегося скандала слово "Велюр" стало нарицательным, а на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием привлечь Тищенко к ответственности, однако необходимого количества голосов она не набрала. А сам депутат (который, кстати, славится некоторыми своими высказываниями, например, назвав годовщину аварии на ЧАЭС праздником) заявил, что "не может" объяснить, почему его ресторан работает тогда, когда другие вынуждены оставаться закрытыми.

Отдельного внимания заслуживают и высказывания некоторых депутатов от "Слуги народа". Так, например, нардеп Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях могут рождаться дети "низкого качества", а ее коллега Евгений Брагар предложил пенсионерке продать породистую собаку, чтобы оплатить счета за коммуналку.

Глава партии Александр Корниенко во время рабочей поездки назвал свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "бабой рабочей" и сравнил с "корабельной сосной", а глава парламенсткой фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом". Правда, потом списал это на особенности формулировки вопроса журналистом.

Действия некоторых депутатов от пропрезидентской партии тоже вызывают некоторые вопросы. Так, например, стало известно, то первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук получал компенсацию за аренду жилья, но жил при этом в квартире тещи.

Еще один нардеп от "Слуги" Богдан Яременко заказывал секс-услуги прямо во время заседания парламента, а его уже экс-коллега Роман Иванисов был исключен из партии за судимость за изнасилование, которую он скрыл.

Впрочем, в "Слуге народа" подобные выходки депутатов проблемой, очевидно, не считают. Комментируя Delo.ua сложившуюся ситуацию, глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты таким образом привносят в жизнь украинцев юмор.

"У нас страна, в которой много юмора. Коронакризис, жить тяжело людям, а тут вот есть юмор. Люди всегда не любили Верховную Раду, это то, чего не изменишь, это бренд с негативной репутацией уже почти 30 лет", — сказал он.

По словам Арахамии, у "Слуги народа" нет возможности изменить негативное отношение украинцев к парламенту, поэтому они будут "продолжать эту тенденцию".