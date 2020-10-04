Ермак пояснил, почему Фокина пригласили в ТКГ (ВИДЕО)

Решение о включении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по переговорам о Донбассе было коллективным.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР", — рассказал Ермак.

По его словам, ТКГ является консультационной площадкой, и решения, которые она принимает, не несут никаких политических обязательств для Украины.

"Это не представительство государства… Люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать… Но произошла ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение — исключить Фокина из ТКГ" — заявил глава ОПУ.

Напомним, ранее Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Также Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Петр Порошенко.

Позицию Витольда Фокина практически сразу же раскритиковал Зеленский. В ОП заявили, что неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Фокин.

После этого президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.