"Слуги народа" отказались сообщить, во сколько обошелся опрос Зеленского во время выборов

В политической партии "Слуга народа" отказались называть сумму денег, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день парламентских выборов.

Как сообщает "Украинская правда", в партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, когда это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

В то же время, "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Напомним, 25 октября во время местных выборов в Украине прошел всеукраинский опрос, инициированный президентом Зеленским.

В понедельник, 26 октября, в партии "Слуга народа" обнародовали предварительные результаты опроса.

5 ноября замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила изданию "Гордон", что окончательные результаты готовы, но их публикацию "перенесли" и она ожидается лишь на следующей неделе.

В свою очередь, социологическая группа "Рейтинг" в рамках исследования электорального поведения украинцев 25 октября опросила голосовавших на выборах на предмет участия в опросе Зеленского, представив полученные данные в разрезе возраста, макрорегиона и партийных симпатий избирателей.