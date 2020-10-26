"Рассчитаемся потом": В "Слуге народа" рассказали о компании, проводившей Зе-опрос

Партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе Медиа" для проведения в день местных выборов 25 октября опроса из пяти пунктов, который ранее инициировал президент Владимир Зеленский, однако рассчитается за ее услуги попозже. Об этом рассказал на брифинге глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Украинская правда".

"Партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса, но во избежание обвинений в агитации, мы сознательно отказались от организации этого опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили. Она называется "Зе Медиа". У нее есть полная аккредитация и способность проводить социологические исследования. Один из основателей является социологом профессиональным", — сказал он.

Корниенко также заявил, что партия работала с этой компанией и на выборах Верховной Рады 2019 года.

"Они согласились организовать этот опрос. Он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать такое количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась", — добавил глава партии.

Стоимость проведенного опроса Корниенко назвать не смог. При этом важным условием сотрудничества, по его словам, была оплаты, так как "расчеты по этому проекту происходят постфактум". Пока ведется оценка того, сколько опросчиков вышли к избирательным участкам и по какому графику работали, а также сколько составили расходы на логистику, печать анкет и урны для них. Затем подрядчик выставит партии счет.

По словам лидера политсилы, фактически опрос будет оплачен за счет спонсорской помощи доноров партии, "которых много". Он уточнил, что за последнее время доноров у СН было более 300 — это представители малого и среднего бизнеса, что будет отражено и в отчете партии для Нацагентства по предотвращению коррупции.

В открытых источниках есть информация о ООО "Зе Медиа", которое занимается деятельностью по производству кино, видеофильмов и телевизионных программ. Ее уполномоченным лицом значится Владимир Татаренко.

Напомним, также Корниенко представил результаты опроса после обработки 74% анкет.

В свою очередь, социологическая группа "Рейтинг" в рамках исследования электорального поведения украинцев 25 октября опросила голосовавших на выборах на предмет участия в опросе Зеленского, представив полученные данные в разрезе возраста, макрорегиона и партийных симпатий избирателей.