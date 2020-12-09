"Зимние каникулы ради безопасности": в Украине введут локдаун с 8 по 24 января

Украинское правительство поддержало введение в Украине локдауна из-за эпидемии Covid-19 с 8 по 24 января 2021 года. Такое решение министры приняли на заседании в среду, 9 декабря 2020 года.

Усиленные карантинные ограничения после новогодних праздников в Кабмине назвали "зимними каникулами ради безопасности" и поясняют необходимостью "не допустить разворачивания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить после празднований".

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Напомним, согласно постановлению, которое ранее выложили отдельные СМИ, во время жесткого карантина в указанный период запретят:

• Посещение школ и университетов. В то же время разрешат работать детским садам.

• Работу рынков, кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку, а также общепита в аэропортах. Также запретят работу отельных ресторанов с 23:00 до 6:00, но позволят разносить питание в номер по заказу.

• Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости. Под ними подразумевают продукты питания, кормы для животных, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарных препаратов и топливо. Другие же товары можно продавать, но только при адресной доставке.

• Запретят работу развлекательных заведений, салонов красоты, спортивных залов и бассейнов. Однако дадут работать историко-культурным заповедникам и тем компаниям, которые занимаются кино- или видеосъемкой, при условии недопуска к съемочной площадке посторонних и использования персоналом (кроме актеров во время съемки) защитных масок.

• Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, в том числе новогодних мероприятий, кроме официальных спортивных и мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками мер безопасности.

• Деятельность церквей при условии заполненности более 50% мест для сидения, а также религиозные мероприятия на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

• Прием посетителей в кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью залов более 50% мест. Также нельзя принимать посетителей в музеях и галереях, если нет возможности ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратов помещения.

В то же время общественным заведениям разрешат работать до 23:00 при запрете расчетных операций с 22:00.

С 11 января по 21 января Кабмин рекомендует установить дистанционный режим работы. При этом работу общественного транспорта ограничивать не будут — останутся только действующие запреты на перевозку количества людей, большего от числа сидячих мест. "Это жизненная необходимость, это было проработано. Общественный транспорт не запретят, чтобы люди могли добираться на работу в те места, которые продолжат работать во время локдауна", — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19. Там заявили, что до 30% заражений коронавирусом происходит из-за несоблюдения гражданами карантинных мер в общественном транспорте, а потому контроль за этим необходимо ужесточать или же ограничивать работу самого транспорта.