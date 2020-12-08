Общество 1 час назад

В Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19

В ведомстве считают, что в Киеве карантин выходного дня не дал желаемого эффекта

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

До 30% заражений коронавирусом происходит из-за несоблюдения гражданами карантинных мер в общественном транспорте, потому контроль за этим ужесточать или же ограничивать работу самого транспорта.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30% инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограничивать работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", — пояснил он.

Рубан также отметил, что в Киеве карантин выходного дня не дал желаемого эффекта и снижения уровня госпитализации пациентов с коронавирусом не наблюдается.

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"При таком стремительном росте заболеваемости карантин выходного дня не может быть эффективным. Я считаю единственным вариантом сдерживания ситуации — введение локдауна", — подчеркнул чиновник.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заверил, что останавливать работу как городского, так и междугороднего пассажирского транспорта не планируется даже в случае более жестких карантинных ограничений.

1 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет настаивать на продолжении работы транспорта в случае введения в Украине жесткого карантина.

4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не будет рекомендовать вводить в Украине жесткий карантин до конца декабря, но советует ввести его с начала января на три недели. Правительство пока разрабатывает перечень планируемых ограничений.

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