Минздрав будет рекомендовать локдаун на три недели с начала января

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать вводить в Украине жесткий карантин до конца декабря. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вводить полный локдаун до конца декабря нет необходимости, поскольку медицинская система страны пока выдерживает нагрузки. В то же время Минздрав предложит Кабинету министров ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

При этом министр отметил, что с конца января и в течение февраля ожидается пик заболеваемости гриппом.

"Это сезонный пик, который также приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему. Поэтому к этому периоду нужно подойти с минимальными цифрами по заболеваемости Covid-19 и с минимальным количеством госпитализированных с Covid-19", — сказал Степанов.

Он также отметил, что, согласно медицинским и эпидемическим показаниям, введенные в стране противоэпидемические меры, в частности карантин выходного дня, дают результаты. На этой неделе почти каждый день фиксируется меньше новых случаев инфицирования по сравнению с предыдущим.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в Украине следует ввести жесткий карантин на три-четыре недели, но лишь для тех сфер экономики, где наиболее высока вероятность распространения коронавируса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков полагает, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин на три-четыре недели.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко ранее высказался за введение в Украине жесткого карантина на две недели новогодних праздников

В то же время 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока по всей Украине будут как в будние, так и в выходные дни действовать ограничения, предусмотренные для "оранжевой" карантинной зоны. Ранее он заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.