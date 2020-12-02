Шмыгаль: карантин выходного дня эффективен, "оранжевые" ограничения будут во все дни

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по всей Украине будут как в будние, так и в выходные дни действовать ограничения, предусмотренные для "оранжевой" карантинной зоны. Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", он сказал на заседании правительства 2 декабря.

По словам премьера, карантин выходного дня дал положительный эффект: по состоянию на 30 ноября за прошедшую неделю было подтверждено на 6 тысяч новых случаев заболевания Covid-19 меньше.

Кроме того, усиленный карантин в выходные дал возможность стабилизировать ситуацию с загруженностью больничных коек в межучреждениях.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что сейчас правительство нарабатывает меры вероятного усиления карантинных ограничений.

По словам премьера, опросив местные власти, правительство получило информацию о том, что большинство выступает за отмену или ограничение праздничных ярмарок. Кроме того, поддержан запрет проведения концертов.

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"Оранжевая" зона предусматривает следующие ограничения:

- массовые (культурные, спортивные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия разрешены с участием не более 220 человек при плотности в один человек на 10 квадратных метров;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций временно ограничено (кроме помощи беременным, новорожденным, онкобольным, паллиативным больным и в случаях риска для жизни пациента);

- запрещена работа спортзалов и фитнес-центров, кроме способных обеспечить посещение не более одного человека на 10 квадратных метров;

- запрещен прием детей в детские санатории и лагеря;

- перевозки пассажиров междугородним автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Напомним, карантин выходного дня действовал в Украине с 14 до 30 ноября. Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не будет рекомендовать продлевать этот срок.

Отметим, что советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что в Украине следует ввести жесткий карантин на три-четыре недели для тех сфер экономики, где наиболее высока вероятность распространения коронавируса.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин на три-четыре недели.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко ранее высказался за введение в Украине жесткого карантина на две недели новогодних праздников. Шмыгаль же перед этим заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.

30 ноября издание "Сегодня" сообщило, что в Кабинете министров якобы уже согласовали даты будущего локдауна — с 23 декабря по 15 января.