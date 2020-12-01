Общество 4 минуты назад

Карантин выходного дня в Украине продлевать не будут — Степанов

Карантин выходного дня, введенный в Украине в ноябре, оказался неэффективным

Максим Степанов. Фото: Facebook Максим Степанов. Фото: Facebook
Максим Степанов. Фото: Facebook

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста", — рассказал Степанов.

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Он подчеркнул, что в Украине не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально.

"Украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали", — отметил глава Минздрава.

Министр добавил, что в Украине не будут продлевать карантин выходного дня.

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", — подытожил Степанов.

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Кабинет министров ввел в Украине "карантин выходного дня" с 14 ноября. Он действовал на протяжении трех выходных.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

Перед этим глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24" заявил, что в Украине введут так называемый "интеллектуальный локдаун".

Перед этим, во время совещания глав фракций Верховной Рады, обсуждался вопрос введения локдауна. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос, и они ждут конкретных дат от правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

Напомним, власти рассматривают разные варианты дат, в которые может быть введено ужесточение карантина из-за заболеваемости Covid-19 в Украине. Окончательно пока даты не согласованы, но озвучивается и вариант с 25 декабря по 17 января.

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