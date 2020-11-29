Происшествия 1 час назад

В Украине введут "интеллектуальный локдаун" — Арахамия

Вероятность введения локдауна — 90%

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Украине, скорее всего, будет введен так называемый "интеллектуальный локдаун".

Вероятность введения локдауна — 90%, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24".

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"Правительство заявляет о некоем "интеллектуальном локдауне". То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности, относительно общественного транспорта", — пояснил он.

По словам нардепа, если ввести локдаун условно завтра, то в случае остановки общественного транспорта будут огромные трудности с развозкой людей на работающие предприятия.

"Но если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще эта проблема снимается сама, с точки зрения последствий и неудобств для людей. Конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", — считает Арахамия.

Ранее во время совещания глав фракций Верховной Рады обсуждался вопрос введения локдауна. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос, и они ждут конкретных дат от правительства.

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Также Арахамия раньше заявлял, что мол, карантин выходного дня могут скорректировать и продлить, если окажется, что он был неэффективным. Доклад по итогам ограничительных мер в парламенте должны заслушать на следующей неделе.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

Напомним, власти рассматривают разные варианты дат, в которые может быть введено ужесточение карантина из-за заболеваемости Covid-19 в Украине. Окончательно пока даты не согласованы, но озвучивается и вариант с 25 декабря по 17 января.

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