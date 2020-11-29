Украина занимает 7 место в мире по скорости распространения COVID-19

Украина занимает седьмое место в мире по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.
На первом месте — США, свидетельствуют данные Worldometers.
ТОП-10 стран антирейтинга выглядит так:
- США;
- Бразилия;
- Индия;
- Турция;
- Россия;
- Италия;
- Украина;
- Великобритания;
- Польша;
- Германия.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.
Причем, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.
Как сообщалось, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.