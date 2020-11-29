В Украине за сутки зафиксировали почти 13 тысяч новых заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020 года зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 599 детей и 408 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 1 561 человек, летальных случаев — 120, выздоровели — 4 243 человека, осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровели — 339 378 человек, летальных исходов — 12 213, проведено ПЦР-тестов — 4 502 482.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
По регионам количество заболеваний COVID-19 на данный момент выглядит так:
город Киев — 69 018 случаев;
Винницкая область — 17 272 случая;
Волынская область — 23 905 случаев;
Днепропетровская область — 37 651 случай;
Донецкая область — 22 602 случая;
Житомирская область — 29 590 случаев;
Закарпатская область — 23 065 случаев;
Запорожская область — 30 150 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;
Киевская область — 36 996 случаев;
Кировоградская область — 5 085 случаев;
Луганская область — 6 239 случаев;
Львовская область — 45 636 случаев;
Николаевская область — 18 173 случая;
Одесская область — 44 131 случай;
Полтавская область — 21 779 случаев;
Ровенская область — 30 807 случаев;
Сумская область — 28 185 случаев;
Тернопольская область — 27 662 случая;
Харьковская область — 55 221 случай;
Херсонская область — 10 009 случаев;
Хмельницкая область — 29 419 случаев;
Черкасская область — 22 529 случаев;
Черновицкая область — 33 512 случаев;
Черниговская область — 18 113 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее стало известно, что американскую вакцину от коронавируса известной компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.