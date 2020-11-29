В Украине за сутки зафиксировали почти 13 тысяч новых заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020 года зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 599 детей и 408 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1 561 человек, летальных случаев — 120, выздоровели — 4 243 человека, осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровели — 339 378 человек, летальных исходов — 12 213, проведено ПЦР-тестов — 4 502 482.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

По регионам количество заболеваний COVID-19 на данный момент выглядит так:

город Киев — 69 018 случаев;

Винницкая область — 17 272 случая;

Волынская область — 23 905 случаев;

Днепропетровская область — 37 651 случай;

Донецкая область — 22 602 случая;

Житомирская область — 29 590 случаев;

Закарпатская область — 23 065 случаев;

Запорожская область — 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;

Киевская область — 36 996 случаев;

Кировоградская область — 5 085 случаев;

Луганская область — 6 239 случаев;

Львовская область — 45 636 случаев;

Николаевская область — 18 173 случая;

Одесская область — 44 131 случай;

Полтавская область — 21 779 случаев;

Ровенская область — 30 807 случаев;

Сумская область — 28 185 случаев;

Тернопольская область — 27 662 случая;

Харьковская область — 55 221 случай;

Херсонская область — 10 009 случаев;

Хмельницкая область — 29 419 случаев;

Черкасская область — 22 529 случаев;

Черновицкая область — 33 512 случаев;

Черниговская область — 18 113 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее стало известно, что американскую вакцину от коронавируса известной компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.