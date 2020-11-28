Происшествия 10 минут назад

Американскую вакцину от Pfizer начали чартерами распространять по миру

Это делают якобы для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американскую вакцину от известной компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Указано, что это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.

В частности, вакцину уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую страну Бельгия. Вскоре ее планируют отправить в штат Висконсин (США) и Германию.

При этом для экспортирования вакцины авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда — это больше в 5 раз, чем надо по закону.

"Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину", — объяснили в издании.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.

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Перед этим президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались более полугода, сейчас она проходит тестирование.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина ведет переговоры о закупке с пятью передовыми разработчиками вакцины от коронавируса: Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca; и китайским производителем вакцин.

Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовую вакцинацию в Украине начнут весной 2021 года.

Степанов утверждает, что вакцины, полученной в рамках COVAX, хватит лишь для 20% населения Украины. При этом согласно результатам исследования Research & Branding Group, 50% украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, но согласился бы каждый третий (35%).

Напомним, 9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

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