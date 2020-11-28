Американскую вакцину от Pfizer начали чартерами распространять по миру

Американскую вакцину от известной компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Указано, что это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.

В частности, вакцину уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую страну Бельгия. Вскоре ее планируют отправить в штат Висконсин (США) и Германию.

При этом для экспортирования вакцины авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда — это больше в 5 раз, чем надо по закону.

"Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину", — объяснили в издании.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.

Перед этим президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались более полугода, сейчас она проходит тестирование.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина ведет переговоры о закупке с пятью передовыми разработчиками вакцины от коронавируса: Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca; и китайским производителем вакцин.

Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовую вакцинацию в Украине начнут весной 2021 года.

Степанов утверждает, что вакцины, полученной в рамках COVAX, хватит лишь для 20% населения Украины. При этом согласно результатам исследования Research & Branding Group, 50% украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, но согласился бы каждый третий (35%).

Напомним, 9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.