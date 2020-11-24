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Зеленский анонсировал получение Украиной более 8 млн доз будущей вакцины от COVID-19

Приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности, люди старше 60 лет

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти Украины рассчитывают получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем влоге.

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"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап — 1,2 млн доз. В целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины", — рассказал глава государства.

По его словам, приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности, люди старше 60 лет.

Также, как доложил Зеленский, власти увеличивают количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады.

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"Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль над соблюдением карантинных мероприятий", — заверил президент.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая корпорация BioNTech объявили о завершении третьей фазы исследования вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

В свою очередь цена одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, будет составлять от 708,88 до 1 049,14 грн (от $25 до $37).

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