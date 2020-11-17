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В Украине коронавирусом переболеет около 40% населения к маю 2021 года — иммунолог

Поэтому нет смысла блокировать эпидемический процесс, его придется пройти, считает врач

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

До мая 2021 года в Украине на COVID-19 переболеет около 40% населения, и нет смысла блокировать эпидемический процесс, его придется пройти.

Такое мнение выразил заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии имени Мечникова Андрей Волянский в интервью "Укринформу".

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"На самом деле неизвестно, когда получим ее (вакцину от Covid-19) и в каком количестве, сколько людей смогут сделать прививку бесплатно. На мой взгляд, это обсуждение вообще является преждевременным, и Украина успеет пережить первую волну до появления вакцины. Сейчас нужно думать о том, что до мая примерно 40% населения будут инфицированы, и можно прогнозировать около 40 000 летальных случаев. При том, что на сегодняшний день имеем около 10 000", — сказал он.

Отвечая на вопрос, учитывая такие прогнозы относительно заболеваемости, помогло ли бы как можно большему количеству людей дождаться вакцинации введение сейчас тотального карантина, врач-иммунолог заявил, что, конечно, любой локдаун сработал бы, но не считает это целесообразным, поскольку люди должны переболеть и пережить первую волну ковида.

"Несмотря на то, что сейчас огромное количество цепочек запущено, удалось бы их остановить. Но я не понимаю, зачем это делать: нужно, чтобы люди болели, пережили первую волну. Нет смысла блокировать эпидемический процесс, его все равно придется пройти", — сказал Волянский.

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Напомним, в Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за последние сутки — 11 968.

За все время пандемии в Украине выздоровели 250 983 человека, летальных исходов — 9 856, проведено ПЦР-тестов — 3 979 421.

Ранее в ООН заявили, что до конца 2020 года на грани голода могут оказаться 130 млн человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием и пандемией коронавируса.

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