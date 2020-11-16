Общество 1 час назад

В Минздраве оценили стоимость тестов для всеобщей проверки украинцев на Covid-19

По словам Ляшко, такое мероприятие возможно лишь при "значительном привлечении ресурсов"

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Кабинета министров Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Кабинета министров
Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Кабинета министров

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что только для закупки тестов на коронавирус для тестирования всего населения Украины по примеру Словакии необходимо потратить 7 млрд грн. Об этом он сказал в комментарии агентству "Українські Новини".

"В масштабе Украины с почти 40-миллионным населением такое популяционное скрининговое тестирование возможно лишь при значительном привлечении ресурсов и более широких временных рамках. Только на закупку тестов в таком случае нужно будет потратить около 7 млрд грн однократно", — сказал он.

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По его словам, для оценки целесообразности тестирования по примеру Словакии необходимо полноценно взвешивать все сильные и слабые стороны такого мероприятия.

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"31 октября — 1 ноября около половины населения Словакии было протестировано на SARS-CoV-2 — 2,58 млн человек. Это первая попытка в Европе осуществить такое широкомасштабное быстрое тестирование на популяционном уровне. Из протестированных 25 850 получили положительный результат — это около 1% от всех протестированных. Люди, которые получили положительный результат, были отправлены на самоизоляцию", — напомнил Ляшко.

Он добавил, что к тестированию были привлечены более 40 тыс. медицинских работников и вспомогательных команд в составе полиции, армии, административного персонала и волонтеров, которые работали на почти 5 тысяч мест тестирования. К организации и проведению тестирования привлекли медработников из Австрии и Венгрии.

Напомним, по данным на утро 16 ноября, за все время пандемии в Украине зафиксировано 545 689 заражений коронавирусом, ПЦР-тестов было проведено 3 941 651. При этом умерло от болезни 9 697 человек, а выздоровели уже 244 197.

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