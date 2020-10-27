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Словакия проведет общенациональное тестирование населения на COVID-19

Проверка на коронавирус всех жителей страны старше 10 лет запланирована на 31 октября — 1 ноября

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

Словакия готовит общенациональное тестирование населения на коронавирус в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября).

Об этом сообщает Aktuality.

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Предполагается, что проверку пройдут все жители страны старше 10 лет. Причем пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные.

"После реализации пилотного проекта мы переходим к комплексному тестированию. Оно будет проходить не из пятницы по воскресенье, а только в выходные дни: с субботы по воскресенье", — заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович.

"Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться на карантине и не подвергать опасности других", — добавил глава правительства.

Словацкие власти считают, что, если этот метод окажется успешным, другие страны смогут им воспользоваться.

Указано, что после общенационального тестирования руководители Минздрава и представители правительства проведут встречу и решат, будет ли еще один раунд тестирования.

Как известно, население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

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Напомним, на прошлой неделе правительство Словакии приняло решение о введении комендантского часа на всей территории страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Донецкой и Одесской областях Украины власти готовят развертывание мобильных госпиталей для больных коронавирусом. В то же время в Кабмине не видят возможности для тотального карантина по всей Украине.

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