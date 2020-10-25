В Киеве и двух областях развертывают мобильные госпитали для больных COVID-19 — Шмыгаль

В Киеве, Донецкой и Одесской областях власти готовят развертывание мобильных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии журналистам после голосования во Львове в воскресенье, 25 октября, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

"Конечно, в тех областях — а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности обеспеченных кислородом, — мы готовим развертывание мобильных госпиталей", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению COVID-19.

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", — констатировал он.

Глава правительства также выразил мнение, что инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос на выходе из избирательных участков является репрезентативным.

"Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", — считает Шмыгаль.

Напомним, 19 октября президент Зеленский заверил, что критической для медицинской системы ситуация станет, когда будет от 9 500 ежедневных заражений коронавирусом. Тогда в Украине введут жесткий карантин.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, в Украине было 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 6 088 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 753 пациента, а умерли 102 человека.