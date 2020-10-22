Общество 1 час назад

Зеленский исключил локдаун и анонсировал украинскую вакцину от Covid-19

Президент анонсировал "уникальную без пафоса" отечественную вакцину

Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео с YouTube-канала президента Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео с YouTube-канала президента
Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео с YouTube-канала президента

Несмотря на 6-7 тысяч заболевающих Covid-19 ежедневно, введение строгого карантина в Украине не планируется. Об этом заявил в интервью четырем телеканалам, в том числе "1+1", президент Владимир Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику. При этом он заверил, что вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей сейчас уделяется максимум усилий.

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Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины против Covid-19. По словам Зеленского, ее разработка велась более полугода, и сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования... Она, скажу правду, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие", — заявил президент.

По его словам, исследования вакцины "велись, но не на людях". Однако в любом случае, отметил глава государства, Украина будет закупать и иностранную вакцину.

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"Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае", — заявил он.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан накануне заявил, что эпидемия коронавируса в Украине завершится не ранее 2022 года.

По данным Минздрава, на утро 22 октября в Украине было 322 879 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, причем прирост за сутки снова поставил рекорд.

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