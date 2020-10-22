Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали более 7 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 22 октября, в Украине зарегистрировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 043 летальных, 134 898 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 7 053 новых случая, выздоровели за это время 2 679 пациентов. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за вчерашние сутки скончались 116 ранее человек.

Всего с начала пандемии проведено 2 914 006 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 8 782 случая;

Волынская область — 11 574 случаи;

Днепропетровская область — 12 068 случаев;

Донецкая область — 7 896 случаев;

Житомирская область — 10 838 случаев;

Закарпатская область — 12 285 случаев;

Запорожская область — 7 093 случая;

Ивано-Франковская область — 17 447 случаев;

Кировоградская область — 1 786 случаев;

город Киев — 32 500 случаев;

Киевская область — 13 688 случаев;

Львовская область — 26 021 случай;

Луганская область — 2 841 случай;

Николаевская область — 6 428 случаев;

Одесская область — 20 557 случаев;

Полтавская область — 7 216 случаев;

Ровенская область — 16 691 случай;

Сумская область — 9 730 случаев;

Тернопольская область — 18 283 случая;

Харьковская область — 30 899 случаев;

Херсонская область — 2 844 случая;

Хмельницкая область — 1 1942 случаи;

Черновицкая область — 18 562 случая;

Черкасская область — 7 541 случай;

Черниговская область — 7 367 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 октября в ЦОЗ поступило 7426 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 21 октября, в Украине зарегистрировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели.