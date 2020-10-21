Украина побила печальные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

По состоянию на 09:00 21 октября, в Украине зарегистрировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 6 719 новых случаев, выздоровели 2 686 пациентов. Как свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за это время в Украине от коронавируса скончался 141 человек

С начала пандемии проведено 2 880 105 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 8 644 случая;

Волынская область — 11 367 случаев;

Днепропетровская область — 11 705 случаев;

Донецкая область — 7 629 случаев;

Житомирская область — 10 634 случая;

Закарпатская область — 12 112 случаев;

Запорожская область — 6 784 случая;

Ивано-Франковская область — 17 214 случаев;

Кировоградская область — 1 697 случаев;

город Киев — 31 869 случаев;

Киевская область — 13 419 случаев;

Львовская область — 25 702 случая;

Луганская область — 2 686 случаев;

Николаевская область — 6 256 случаев;

Одесская область — 19 957 случаев;

Полтавская область — 6 880 случаев;

Ровенская область — 16 428 случаев;

Сумская область — 9 509 случаев;

Тернопольская область — 17 970 случаев;

Харьковская область — 30 272 случаи;

Херсонская область — 2 739 случаев;

Хмельницкая область — 11 561 случай;

Черновицкая область — 18 314 случаев;

Черкасская область — 7 314 случаев;

Черниговская область — 7 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 октября в ЦОЗ поступило 7216 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 386 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 20 октября, в Украине было 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 786 летальных, 129 533 пациента выздоровели.