Более 75% умерших от коронавируса в Украине — люди старше 60 лет

Среди умерших от коронавируса в Украине более 75% припадает на людей, старших 60 лет.

Причем у большинства из них были сопутствующие заболевания, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 19 октября.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я сегодня еще раз хотел бы подчеркнуть наиболее уязвимые категории людей — это группа риска, это все люди старше 60 лет. Всего за все время пандемии таких пациентов 77 156 человек. Это — 25,8%. При этом, из общего количества умерших от коронавирусной болезни, более 75% — это люди старше 60 лет. Большинство умерших имеют сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, заболевание сахарным диабетом, другие хронические заболевания легких, печени, почек", — отметил глава Минздрава.

При этом он уточнил, что сопутствующие патологии очень сильно осложняют течение болезни.

По последним данным, всего в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 5 673 человека, из них за последние сутки 66.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 112 пациентов.

Как сообщалось, койки в "коронавирусных" больницах Украины уже заполнены на 62,3%.

Ранее в Минздраве призвали украинских работодателей организовать своим сотрудникам работу в удаленном режиме, если есть такая возможность.