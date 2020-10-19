Эпидемия коронавируса: ни одна область Украины не готова к смягчению карантина

Ни одна область Украины, в том числе и город Киев, по состоянию на 19 октября 2020 года не готовы к ослаблению карантина по коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В частности, к ослаблению карантина не готовы: город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Указано, что в Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 206,1 на 100 тысяч человек. В целом по Украине заболеваемость коронавирусом за 14 дней составляет 192,7 на 100 тысяч населения.

Как известно, "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

При этом регионом с широким распространением коронавируса считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50% в течение 5 дней подряд;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 октября лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки 4 766.