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Украинцы стали чаще покупать автобусы: сколько приобрели в августе

автобусы
Завершена программа пополнения школьного транспорта / КГГА

В августе 2026 года украинский автопарк пополнили 266 автобусов, включая микроавтобусы.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".

Рынок автобусов в Украине вырос

По сравнению с августом прошлого года количество таких регистраций выросло на 3%. В то же время доля новых автобусов сократилась – в августе она составляла 56% от общего объема, тогда как год назад этот показатель был на уровне 61%.

Среди новых автобусов больше всего регистраций пришлось на украинские марки. Лидером стал ZAZ – 42 единицы. Второе место занял ATAMAN с результатом 38 автобусов, третьим был ETALON – 32 единицы.

В сегменте б/у автобусов наиболее впервые зарегистрировали автомобили марки Mercedes-Benz - 58 единиц. Далее в рейтинге расположились Volkswagen с 12 автобусами и VDL – 10 единиц.

Всего с начала 2026 года украинский автобусный парк пополнился 1716 транспортными средствами. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом количество новых автобусов за январь-август составило 731 единицу, что на 9% меньше прошлогоднего показателя. В то же время регистрации подержанных автобусов выросли на 15% — до 985 единиц.

Напомним, в июле в Украине было реализовано и впервые зарегистрировано 499 автобусов. Тогда рынок сократился почти на 10% в годовом исчислении, а единственным сегментом с ростом был импорт подержанной техники — он увеличился на треть.

Автор:
Ольга Опенько

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