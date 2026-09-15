Потери врага по состоянию на 15 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1665 сутки полномасштабной войны составляют 1 510 000 человек.

Потери России в войне на 15 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 сентября потеряла:

личного состава – около 1 510 000 (+1 400) человек;

танков – 12 345 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 334 (+3) ед;

артиллерийских систем – 49 793 (+41) ед;

РСЗО – 2 131 (+4) ед;

средства ПВО – 1638 (+1) ед;

самолетов – 442 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2626 (+11) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 518 280 (+1 839) ед;

крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 149 183 (+376) ед;

специальная техника – 4690 (+7) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 187 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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