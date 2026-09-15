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Потери врага по состоянию на 15 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1665 сутки полномасштабной войны составляют 1 510 000 человек.

Потери России в войне на 15 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1 510 000 (+1 400) человек;
  • танков – 12 345 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 334 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 49 793 (+41) ед;
  • РСЗО – 2 131 (+4) ед;
  • средства ПВО – 1638 (+1) ед;
  • самолетов – 442 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2626 (+11) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 518 280 (+1 839) ед;
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;
  • корабли/катера – 35 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 149 183 (+376) ед;
  • специальная техника – 4690 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 15 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 187 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 15 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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