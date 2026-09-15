Продажи лекарств в Украине уменьшаются из-за сокращения численности населения

Война и вызванная ею миграция изменяют потенциал фармацевтического рынка. Из-за сокращения населения продажи лекарств в Украине уменьшились на 5%.

Как пишет Dilo, об этом рассказал Сергей Ищенко, исполнительный директор Proxima Research International.

По его словам, по итогам 7 месяцев 2026 суммарное потребление лекарственных средств в розничном и госпитальном сегментах увеличилось в гривневом выражении на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в натуральном — сократилось на 4%. В госпитальном сегменте при этом фиксировалась гораздо более благоприятная динамика: прирост в денежном выражении составил +34%.

В розничном сегменте за 8 месяцев 2026 года объемы аптечной продажи лекарственных средств увеличились в гривневом выражении на 3%, в долларовом эквиваленте уменьшились на 2,5%, а в упаковках уменьшение объема потребления достигло 5,1%.

Одной из главных причин возникновения таких тенденций Ищенко называет сокращение доступной для фармрынка численности населения в Украине и умеренность инфляционных процессов в розничной реализации.

Согласно экспертным оценкам, количество существующего в Украине населения уменьшается из-за демографического кризиса и миграционных процессов и сейчас уже составляет менее 29 млн человек.

"Потеря существующего населения - это самая большая проблема нашего фармацевтического рынка, потому что мы работаем на рынке конечного потребителя", - подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что, несмотря на российские атаки на фармацевтические составы, оснований ожидать дефицита лекарственных средств пока нет. Информационная волна относительно возможного дефицита вызывает кратковременный всплеск спроса (4 сентября конечное потребление выросло на 25% по сравнению с аналогичным днем предыдущего года), который затрагивает в основном препараты для постоянного применения. Однако уже в последующие дни панические настроения стали спадать.

Ранее общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" сообщал, что в отдельных регионах Украины повысился спрос на ряд лекарственных средств, а их запасы в аптеках сокращаются. По некоторым позициям имеющихся объемов может хватить всего на 2–3 недели, тогда как из-за повреждений логистической инфраструктуры фиксируются задержки новых поставок.

В АПАУ призывают не создавать чрезмерных домашних запасов, поскольку ажиотажный спрос дополнительно нагружает систему снабжения. В то же время людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.