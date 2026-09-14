В Украине работает около 18 тысяч аптек - Ляшко

В Украине сейчас насчитывается около 18 тыс. аптек, тогда как в апреле 2022 года работало около 16,2 тыс. заведений. В Минздраве заявляют, что усиление государственного регулирования фармрынка не привело к сворачиванию аптечной сети.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, которого цитирует издание "Аптека".

"Регулирование не убили аптеки. В апреле 2022 года работало 16 200 аптек. Сегодня у нас в реестре 18 тыс. аптек. Сеть не сворачивается, она постепенно восстанавливается", - заявил Ляшко во время заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

В то же время с доступностью лекарства остаются проблемы в прифронтовых регионах и сельской местности. Часть изменений для таких территорий Минздрав планирует закрепить в обновленных Лицензионных условиях.

Отдельно прорабатывается возможность урегулирования открытия аптек в подземных помещениях. Этот вопрос стал более актуальным на фоне российских атак на гражданскую и фармацевтическую инфраструктуру.

Для населённых пунктов без стационарных аптек используют альтернативные каналы. Среди них – проект "Укрпочта. Аптека", мобильные аптечные пункты и продажа безрецептурных препаратов на АЗС.

По словам Ляшко, более 20 тыс. сел, где раньше не было аптек, получили возможность заказывать медикаменты с доставкой, в том числе препараты по программе "Доступные лекарства".

Ранее участники фармрынка предупреждали, что новые регуляторные требования могут ускорить сокращение аптек, особенно в небольших населенных пунктах. Dilo подробно анализировало, как регулирование меняет аптечный рынок и почему доступ к лекарству остается неравномерным в разных регионах.