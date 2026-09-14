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В Україні працює близько 18 тисяч аптек — Ляшко

фармацевт, ліки, аптека
В Україні працює близько 18 тисяч аптек / Freepik

В Україні зараз налічується близько 18 тис. аптек, тоді як у квітні 2022 року працювало приблизно 16,2 тис. закладів. У МОЗ заявляють, що посилення державного регулювання фармринку не призвело до згортання аптечної мережі.

Про це інформує Dilo з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якого цитує видання "Аптека".

"Регулювання не вбили аптеки. У квітні 2022 року працювало 16 200 аптек. Сьогодні в нас у реєстрі 18 тис. аптек. Мережа не згортається, вона поступово відновлюється", — заявив Ляшко під час засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації.

Водночас із доступністю ліків залишаються проблеми у прифронтових регіонах та сільській місцевості. Частину змін для таких територій МОЗ планує закріпити в оновлених Ліцензійних умовах.

Окремо опрацьовується можливість врегулювати відкриття аптек у підземних приміщеннях. Це питання стало актуальнішим на тлі російських атак на цивільну та фармацевтичну інфраструктуру.

Для населених пунктів без стаціонарних аптек використовують альтернативні канали. Серед них — проєкт "Укрпошта. Аптека", мобільні аптечні пункти та продаж безрецептурних препаратів на АЗС.

За словами Ляшка, понад 20 тис. сіл, де раніше не було аптек, отримали можливість замовляти медикаменти з доставкою, зокрема препарати за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, раніше учасники фармринку попереджали, що нові регуляторні вимоги можуть прискорити скорочення аптек, особливо у невеликих населених пунктах. Dilo детально аналізувало, як регулювання змінює аптечний ринок та чому доступ до ліків залишається нерівномірним у різних регіонах.

Автор:
Тетяна Гойденко

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