Держлікслужба видала перші ліцензії АЗС на продаж лікарських засобів

Держлікслужба видала ліцензії на торгівлю лікарськими засобами мережам автозаправних станцій Ukrnafta та Оkko. Інші заявники наразі проходять перевірку відповідності вимогам ліцензійних умов.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Ліцензії на продаж ліків

Загалом з відповідними заявами звернулися також мережі БРСМ-Нафта та UPG. Їхні документи наразі перебувають на розгляді у встановлені законодавством строки.

У відомстві наголосили, що рішення про видачу ліцензії приймається лише за результатами експертизи поданих документів та перевірки відповідності матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та організації діяльності вимогам ліцензійних умов. Тобто, у разі виконання всіх вимог законодавства, ліцензія може бути надана будь-якій мережі АЗС або окремому суб’єкту господарювання, який подав заявку.

Це рішення відкриває нову можливість для українських автозаправних мереж пропонувати лікарські засоби безпосередньо на своїх станціях, забезпечуючи зручність для споживачів та розширюючи спектр послуг.

Торгівля безрецептурними ліками на АЗС

нагадаємо, зміни до ліцензійних умов дозволяють продавати безрецептурні препарати на АЗС без створення аптеки або її структурного підрозділу. Продаж ліків може здійснюватися працівниками АЗС за наявності відповідної ліцензії.

Продаж на АЗС передбачає:

дотримання умов зберігання ліків, визначених виробником;

наявність уповноваженої особи з відповідною фармацевтичною освітою для контролю якості;

облаштування окремої зони для зберігання ліків, окремо від інших товарів.

Допускається також продаж через вендингові автомати за дотримання умов зберігання та контролю. Мета змін — підвищити фізичну доступність ліків у сільській місцевості, прифронтових районах та в нічний час, коли аптеки часто недоступні.