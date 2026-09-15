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Офис генпрокурора опроверг информацию о подозрении директору НАБУ: что это значит

Офис генпрокурора
В Офисе генпрокурора опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ / Слово і діло

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что информация о подозрении руководителю Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу не соответствует действительности.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Подозрения Кривоноса не было

В ведомстве отметили, что в рамках этого уголовного производства ни одному человеку, включая руководителя антикоррупционного органа, о подозрении не сообщалось.

В прокуратуре отмечают, что правовые основания для этого отсутствуют. Заявления о якобы подозрении были лишены юридического смысла. Соответствующие отметки в ЕРДР о сообщениях о подозрении были отменены.

Почти одновременно с заявлением Офиса генпрокурора   Руслан Кравченко   сообщил, что решение об уведомлении о подозрении было "надлежаще направлено и это подтверждено соответствующими почтовыми квитанциями". По его словам, любые попытки отменить это решение или изъять сведения из ЕРДР будут иметь признаки политического и противоправного вмешательства.

Что этому предшествовало

Утром 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, речь идет о возможной подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивном усыновлении.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос об уходе Кравченко с должности.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. Окончательно вопрос должен быть рассмотрен парламентом 15 сентября.

Кравченко же заявил, что находится в " заграничной командировке ". По его словам, во время поездки он планирует встречи с международными партнерами, на которых он намерен проинформировать их о ситуации в украинских антикоррупционных органах. В то же время источники "Общественного" сообщили, что генпрокурор самостоятельно оформил пятидневную командировку в Париж якобы для участия в слушании ПАСЕ. В самой ПАСЕ, однако, заявили, что Кравченко или представители его ведомства не будут участвовать в заседании.

После этого   Зеленский отстранил Руслана Кравченко   с должности генерального прокурора.

Еще 7 сентября Кравченко   подал заявление об отставке. Он объяснял свое решение политическими обстоятельствами и нежеланием, чтобы должность генпрокурора использовалась в политическом противостоянии.

Перед этим в публичном пространстве обострился конфликт вокруг операции НАБУ и САП Карфаген. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Участники группы подозреваются в систематическом получении денег от мошеннических колцентров и легализации имущества на десятки миллионов гривен. В рамках этой истории в публичном пространстве появилась информация об обысках у Кравченко и его заместительницы Марии Вдовиченко.

Сам Кравченко   отрицал свою причастность   к возможному прикрытию незаконной деятельности.

Автор:
Светлана Манько

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