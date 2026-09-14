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Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. В то же время это не окончательное увольнение: Верховная Рада должна рассмотреть президентское представление о его отставке 15 сентября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на указ президента Украины №905/2026.

Документ Зеленский подписал 14 сентября. Основанием для решения в указе указана часть вторая статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения".

"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора", - говорится в документе.

Ранее президент подал в Верховную Раду представление об увольнении Кравченко. Профильный парламентский комитет уже согласовал его отставку, а голосование в сессионном зале запланировано на 15 сентября.

Напомним, 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу в подлоге официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Также он сообщил о подозрении лицу, названному близким к руководителю САП, во влиянии на судей ВАКС, предложении неправомерной выгоды и содействии в уклонении от мобилизации.

Еще 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке. Он объяснял свое решение политическими обстоятельствами и нежеланием, чтобы должность генпрокурора использовалась в политическом противостоянии.

Перед этим в публичном пространстве обострился конфликт вокруг операции НАБУ и САП Карфаген. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Сам Кравченко отрицал свою причастность к возможному прикрытию незаконной деятельности.

Кравченко возглавил офис генпрокурора в июне 2025 года. Верховная Рада поддержала его назначение 273 голосами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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