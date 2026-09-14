Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Водночас це не є остаточним звільненням: Верховна Рада має розглянути президентське подання про його відставку 15 вересня.

Про це інформує Dilo з посиланням на указ президента України №905/2026.

Документ Зеленський підписав 14 вересня. Підставою для рішення в указі зазначена частина друга статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану".

"Відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади Генерального прокурора", — йдеться в документі.

Раніше президент подав до Верховної Ради подання про звільнення Кравченка. Профільний парламентський комітет уже погодив його відставку, а голосування у сесійній залі заплановане на 15 вересня.

Нагадаємо, 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також він повідомив про підозру особі, яку назвав близькою до керівника САП, у впливі на суддів ВАКС, пропозиції неправомірної вигоди та сприянні в ухиленні від мобілізації.

Ще 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він пояснював своє рішення політичними обставинами та небажанням, щоб посада генпрокурора використовувалася у політичному протистоянні.

Перед цим у публічному просторі загострився конфлікт навколо операції НАБУ і САП "Карфаген". Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Сам Кравченко заперечував свою причетність до можливого прикриття незаконної діяльності.

Кравченко очолив Офіс генпрокурора у червні 2025 року. Верховна Рада підтримала його призначення 273 голосами.