Комітет Ради одноголосно погодив звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Остаточно питання має розглянути парламент 15 вересня.

Про це інформує Dilo з посиланням на допис народного депутата Андрія Осадчука.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кравченка.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генерального прокурора заплановане на 15 вересня.

"Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендує звільнити Кравченка Р.А. з посади Генерального прокурора. Рішення підтримано одноголосно", - написав Арахамія.

Рішення комітету ухвалили на тлі нового загострення конфлікту між керівництвом Офісу генпрокурора та антикорупційними органами.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його версією, йдеться про підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також Кравченко заявив про підписання ще однієї підозри людині, яку він назвав близькою до керівника САП, — за ймовірний вплив на суддів ВАКС, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

У НАБУ натомість заявили, що Кривоносу офіційно не вручали підозру, а дії Кравченка НАБУ і САП розцінюють як продовження тиску на незалежні антикорупційні органи. Сам Кравченко наполягає на обґрунтованості своїх дій.

Зеленський після заяв Кравченка сказав, що для генерального прокурора "є тільки один шлях — звільнення", та закликав парламент невідкладно підтримати відповідне рішення.

Справа "Карфаген"

Ще 7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав своє рішення політичним та пояснив, що не хоче, аби посаду генерального прокурора використовували в політичному протистоянні. Перед цим Кравченко заявляв, що самостійно звільнятися не планує і рішення щодо його перебування на посаді залежить від президента та Верховної Ради.

Відставці передувала операція НАБУ і САП "Карфаген". Антикорупційні органи повідомили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасників групи підозрюють у систематичному отриманні грошей від шахрайських колцентрів та легалізації майна на десятки мільйонів гривень. У межах цієї історії в публічному просторі з'явилася інформація про обшуки у Кравченка та його заступниці Марії Вдовиченко. Сам генпрокурор заперечував свою причетність до можливого прикриття колцентрів і заявляв, що оприлюднені матеріали не доводять його участі у незаконній діяльності.

Кравченко очолив Офіс генпрокурора трохи більше року тому. 17 червня 2025 року Верховна Рада підтримала його призначення 273 голосами, а 21 червня Зеленський підписав відповідний указ. До цього Кравченко керував Державною податковою службою, а раніше очолював Київську ОВА.