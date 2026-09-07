Доказів немає: генпрокурор Кравченко відреагував на згадки про себе на "плівках НАБУ" та прокоментував походження свого майна

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи НАБУ та САП "Карфаген". Окрім цього, він прокоментував походження свого майна та витрати родини.

Як пише Dilo, про це очільник Офісу генпрокурора повідомив у своїх соцмережах.

Коментуючи "плівки" НАБУ, Кравченко наголосив, що вони не підтверджують його причетності до "кришування" незаконних колцентрів.

"Розмови — це просто розмови, як і фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", — заявив він.

Походження майна та витрати родини

Генпрокурор окремо прокоментував інформацію про подорожі, витрати своєї родини та будинок у Козині. Він запевнив, що всі витрати здійснювалися відповідно до законодавства та в межах задекларованих доходів.

Щодо обговорення на оприлюднених записах ремонту, сигналізації та роботи майстрів Кравченко пояснив, що це було пов’язано з орендованим будинком.

"До будинку площею 280 кв.м, у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року", — стверджує Кравченко.

Він також заявив, що його дружина самостійно оформлювала документи для отримання американської візи, а згаданий у матеріалах новий ноутбук вона не купувала.

"Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами", — підкреслив Кравченко.

Кравченко у справі НАБУ

Після оприлюднення подробиць розслідування НАБУ під назвою "Карфаген" на опублікованих розмовах фігурантів головний підозрюваний, заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива — говорив про свого "шефа", у якого по батькові Андрійович, як у Кравченка.

Під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві, якого НАБУ підозрює в організації групи з покривання роботи шахрайських колцентрів, прокурор САП заявив, що він міг координувати ремонтні роботи в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що йдеться про маєток площею близько 300 квадратних метрів. За їхніми даними, офіційною власницею будинку є 73-річна жінка, яка відкрила ФОП лише місяць тому. Наразі ця нерухомість справді відсутня в декларації генпрокурора.

Операція НАБУ "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора.

"Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.