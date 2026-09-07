Доказательств нет: генпрокурор Кравченко отреагировал на упоминания о себе на пленках НАБУ и прокомментировал происхождение своего имущества

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отрицает причастность к возможному прикрытию незаконных колцентров и легализации полученных от их деятельности средств в рамках дела НАБУ и САП "Карфаген". Кроме того, он прокомментировал происхождение своего имущества и расходы семьи.

Как пишет Dilo, об этом глава Офиса генпрокурора сообщил в своих соцсетях.

Комментируя "пленки" НАБУ, Кравченко подчеркнул, что они не подтверждают его причастность к "крышеванию" незаконных колцентров.

"Разговоры — это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами есть только фото сейфа с деньгами, что никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре не имеет, а есть только, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного производства", — заявил он.

Происхождение имущества и расходы семьи

Генпрокурор отдельно прокомментировал информацию о путешествиях, расходах своей семьи и доме в Козине. Он заверил, что все расходы производились в соответствии с законодательством и в пределах задекларированных доходов.

Об обсуждении на обнародованных записях ремонта, сигнализации и работы мастеров Кравченко пояснил, что это было связано с арендованным домом.

"В дом площадью 280 кв.м, в котором проживает наша семья на праве аренды: мы его выбрали еще зимой, но он нуждался в доработках и настройке оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работа мастеров, сигнализация и бытовая техника. В дом мы переехали 1 мая 2026 года", — утверждает.

Он также заявил, что его жена самостоятельно оформляла документы для получения американской визы, а упомянутый в материалах новый ноутбук она не покупала.

"Моя должность не освобождает меня от проверки. Но и не отменяет требования обосновывать обвинения фактами", — подчеркнул Кравченко.

Кравченко по делу НАБУ

После обнародования подробностей расследования НАБУ под названием "Карфаген" на опубликованных разговорах фигурантов главный подозреваемый, заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива - говорил о своем "шефе", у которого отчество Андреевич, как у Кравченко.

Во время избрания меры пресечения Сергею Крапиве, которого НАБУ подозревает в организации группы по покрыванию работы мошеннических колцентров, прокурор САП заявил, что он мог координировать ремонтные работы в доме генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что речь идет о имении площадью около 300 квадратных метров. По их данным, официальной владелицей дома является 73-летняя женщина, которая открыла ФЛП только месяц назад. Пока эта недвижимость действительно отсутствует в декларации генпрокурора.

Операция НАБУ "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги, разбиралось Dilo.