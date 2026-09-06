Что такое "колл-центры", сколько они зарабатывают и от чего их "крышуют"?

НАБУ и САП 5 сентября провели обыски в офисе Генерального прокурора, сообщив, что разоблачили преступную организацию, бравшую взятки от мошеннических колл-центров". На фото, которая обошла все медиа — сейф с пачками долларов как иллюстрация сообщения НАБУ о том, что работники прокуратуры "легализовывали миллионные.

Что же эти самые мошеннические колл-центры? Сколько и как они зарабатывают деньги? Dilo собрало данные по надежным источникам международных расследований.

В апреле 2026 года международная неправительственная организация, исследующая транснациональную организованную преступность Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), опубликовала свое исследование с красноречивым названием " Киев звонит" - Kyiv Calling: The scam call centre phenomenon in Ukraine

Основные оценки из отчета Kyiv Calling: около 1000 мошеннических колл-центров в Украине. Приблизительно 60 тыс. работников — около двух третей численности персонала легального банковского сектора. $1 млн дохода в месяц может получать средний офис, до $3 млн — большой. До $1 млрд совокупного дохода ежемесячно – расчетная оценка всей индустрии. 250–300 работников одновременно могут работать в больших колл-центрах. По меньшей мере, 29 стран, в которых зафиксированы пострадавшие.

Вот еще пример. Сеть мошеннических колл-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, где работали около 100 человек. Разными способами выманили у жертв более 10 млн евро. Количество пострадавших - около 400. Об этом еще в декабре сообщило Агентство ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евройст).

В сообщении ООН за июнь 2026 года со ссылкой на исследование UNODC за 2025 год речь идет о примерно 1500 криминальных колл-центрах в Украине. Среди пострадавших от описанного мошенничества преобладают украинцы, в частности, вынужденные переселенцы; преступники также атакуют людей в Западной Европе и за ее пределами.

Как выманивают деньги

Есть несколько популярнейших схем. Представиться работником банка или полиции. Убедить людей обновить банковские приложения, испугать о якобы блокировке счетов. "Таким образом фигуранты получали удаленный доступ к смартфонам и интернет-банкингу потерпевших. После этого деньги переводили на подконтрольные счета и криптогаманцы", - сообщали правоохранители об одном из колл-центров в Одессе .

Другие варианты:

Псевдоброкеры и фальшивые инвестиционные платформы Жертвам предлагают «гарантированный пассивный доход» от торговли криптой, акциями или нефтью. Создаются фальшивые личные кабинеты, где люди видят виртуальную прибыль, но при попытке вывести деньги из них требуют дополнительные «комиссии» и «налоги».

Звонок от правоохранителей (родной человек в беде). Эмоциональное давление с требованием срочно передать или перечислить деньги для решения проблем с законом. Например – ваш сын сбил человека, нужно взятку полиции.

Возвращение утраченного: Повторный обман людей, уже пострадавших от мошенников. Им звонят по телефону от имени «международных юристов» или «регуляторов» и обещают вернуть деньги за процент.

Если все так просто, то почему этих мошенников так тяжело арестовать?

Есть несколько причин. Уничтожение одного «офиса» обычно означает лишь то, что через несколько дней техника и команда переедут в новое помещение или перейдут на удаленную работу. К тому же большинство крупных украинских мошеннических колл-центров сознательно не работают по гражданам Украины, чтобы минимизировать местный резонанс. Основные удары обычно направлены на жителей ЕС, Казахстана, Польши, Великобритании или США. Отдельная тема – использование криптовалют. Денежные потоки мгновенно выводятся из под юрисдикции классической банковской системы. А значит – трудно собрать доказательную базу о том, что действительно преступным путем были заработаны деньги.

В исследовательской подборке, обнародованной в апреле 2026 года, GI-TOC объясняет устойчивость мошеннических сетей сочетанием технологий, финансовой инфраструктуры, организованной преступности и коррупции. Организация отмечает: для системного результата нужны расследование сетей и денежных потоков, устранение прикрытия и международное сотрудничество.

От чего их "крышуют"?

Все очень просто – за регулярную плату коррумпированные силовики позволяют офису работать, могут предупреждать об обысках. Или проводить эти обыски и разрешать работать дальше. Тот же отчет Kyiv Calling приводит суммы взяток – $10–15 тыс. в месяц, хотя единого тарифа нет. Фактически владельцы покупают возможность продолжать мошенничество даже после попадания в поле зрения силовиков.

В Европе давно об этом знают

Расследование НАБУ и САП разворачивается на фоне международного внимания к украинским мошенническим колл-центрам. Европол и Евроюст годами помогают расследовать деятельность таких сетей. В 2025-2026 годах украинские мошеннические колл-центры стали предметом нескольких основательных международных исследований. UNODC рассмотрело их в отчете об организованной преступности во время войны, а GI-TOC посвятила украинской индустрии отдельное исследование Kyiv Calling. Параллельно Евроюст сообщал о совместных операциях украинских и европейских правоохранителей в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске и Харькове.