В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул американцев на полмиллиона долларов

Столичная киберполиция вместе с представителями Офиса Генерального прокурора ликвидировала масштабный мошеннический колл-центр. Его участники обманули граждан Соединенных Штатов Америки на сумму более 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Организаторы схемы обустроили офис в Киеве, откуда совершали так называемые "холодные звонки" иностранцам. Злоумышленники представлялись финансовыми консультантами и убеждали потерпевших инвестировать деньги в ценные бумаги, акции и криптовалюту через поддельные инвестиционные платформы и криптобиржи.

Для реализации схемы и общения с американцами организаторы специально привлекали иностранцев с хорошим знанием английского языка выходцев из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза. После того, как жертвы перечисляли средства, аферисты выводили их через подконтрольные криптовалютные кошельки и полностью прекращали связь.

Обыски и уголовная ответственность

Правоохранители провели спецоперацию, закрыли нелегальный офис и провели санкционированные обыски в помещении колл-центра и по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и базы данных со сведениями об обманутых гражданах США.

В настоящее время следователи уже установили более 20 пострадавших американцев, которым нанесен ущерб более чем на 500 тысяч долларов. Правоохранители продолжают анализировать изъятую технику для выявления других жертв и всех причастных к сделке лиц.

Досудебное расследование осуществляется по части 4 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Участникам преступной схемы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Украине предлагают обязать банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен ужесточить защиту прав потребителей финансовых услуг, пострадавших от действий онлайн-аферистов.