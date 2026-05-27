В Украине предлагают обязать банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий существенно усилить защиту прав потребителей финансовых услуг, пострадавших от действий онлайн-мошенников. Банки и другие финучреждения могут обязать немедленно возвращать клиентам средства, которые украли аферисты с их счетов или карт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на законопроект №15274.

Главная концепция документа состоит в том, что именно финансовое учреждение должно доказывать вину пользователя в утечке персональных данных, а не клиент — свою невиновность. В то же время аналитики отмечают: поскольку этот проект закона разработан отдельным депутатом, а не Кабинетом министров или профильным комитетом, шансы на его принятие парламентом пока невысокие.

Предусматривающие новые правила для банков

Законопроект предлагает четкий и безальтернативный алгоритм действий для финансового сектора в случае несанкционированного вмешательства в счета граждан.

Основные положения инициативы:

Немедленное возмещение: банк будет обязан сразу компенсировать клиенту полную сумму убытков, если платежная операция была неразрешенной или некорректно выполненной.

Сообщение от клиента: обязательным условием для получения компенсации является безотлагательное обращение держателя карты в банк с заявлением о том, что он не производил и не согласовывал этот платеж.

Восстановление баланса: финучреждение должно полностью восстановить баланс на счете до состояния, в котором он находился непосредственно перед мошеннической транзакцией.

Границы ответственности: гражданин не несет финансовой ответственности, если воровство денег произошло без физического предъявления платежной карты или без прохождения электронной идентификации.

Наказать клиента или отказать ему в возврате средств смогут только в случае, если банк в судебном порядке докажет, что пользователь своим действием или бездействием намеренно поспособствовал передаче PIN-кода, паролей или одноразовых кодов подтверждения посторонним лицам. Введение этих норм не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, в Украине вырос "средний чек" финансовых мошенников. Несмотря на то, что общее количество случаев банковского афера в стране продемонстрировало тенденцию к уменьшению, средняя сумма ущерба от одной незаконной операции существенно выросла и превысила 5,5 тысячи гривен, что свидетельствует об использовании злоумышленниками более коварных методов выманивания денег.