Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні пропонують зобов'язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

Шахрайство
В Україні пропонують зобов'язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші / Depositphotos

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує суттєво посилити захист прав споживачів фінансових послуг, що постраждали від дій онлайн-шахраїв. Банки та інші фінустанови можуть зобов'язати негайно повертати клієнтам кошти, які аферисти вкрали з їхніх рахунків чи карток.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на законопроєкт №15274.

Головна концепція документа полягає в тому, що саме фінансова установа має доводити провину користувача у витоку персональних даних, а не клієнт — свою невинуватість. Водночас аналітики зазначають: оскільки цей проєкт закону розроблений окремим депутатом, а не Кабінетом міністрів чи профільним комітетом, шанси на його ухвалення парламентом наразі є невисокими.

Що передбачають нові правила для банків

Законопроєкт пропонує чіткий та безальтернативний алгоритм дій для фінансового сектору у випадку несанкціонованого втручання в рахунки громадян.

Основні положення ініціативи:

  • Негайне відшкодування: банк буде зобов'язаний одразу компенсувати клієнту повну суму збитків, якщо платіжна операція була недозволеною або некоректно виконаною.
  • Повідомлення від клієнта: обов'язковою умовою для отримання компенсації є невідкладне звернення власника картки до банку із заявою про те, що він не здійснював і не погоджував цей платіж.
  • Відновлення балансу: фінустанова має повністю відновити баланс на рахунку до того стану, в якому він перебував безпосередньо перед шахрайською транзакцією.
  • Межі відповідальності: громадянин не несе фінансової відповідальності, якщо крадіжка грошей відбулася без фізичного пред'явлення платіжної картки або без проходження електронної ідентифікації.

Покарати клієнта або відмовити йому в поверненні коштів зможуть лише у випадку, якщо банк у судовому порядку доведе, що користувач своєю дією чи бездіяльністю навмисно посприяв передачі PIN-коду, паролів або одноразових кодів підтвердження стороннім особам. Запровадження цих норм не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Нагадаємо, в Україні зріс "середній чек" фінансових шахраїв. Попри те, що загальна кількість випадків банківського аферу в країні продемонструвала тенденцію до зменшення, середня сума збитків від однієї незаконної операції суттєво зросла і перевищила 5,5 тисячі гривень, що свідчить про використання зловмисниками більш підступних методів виманювання грошей.

Автор:
Максим Кольц