В Україні пропонують зобов'язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує суттєво посилити захист прав споживачів фінансових послуг, що постраждали від дій онлайн-шахраїв. Банки та інші фінустанови можуть зобов'язати негайно повертати клієнтам кошти, які аферисти вкрали з їхніх рахунків чи карток.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на законопроєкт №15274.

Головна концепція документа полягає в тому, що саме фінансова установа має доводити провину користувача у витоку персональних даних, а не клієнт — свою невинуватість. Водночас аналітики зазначають: оскільки цей проєкт закону розроблений окремим депутатом, а не Кабінетом міністрів чи профільним комітетом, шанси на його ухвалення парламентом наразі є невисокими.

Що передбачають нові правила для банків

Законопроєкт пропонує чіткий та безальтернативний алгоритм дій для фінансового сектору у випадку несанкціонованого втручання в рахунки громадян.

Основні положення ініціативи:

Негайне відшкодування: банк буде зобов'язаний одразу компенсувати клієнту повну суму збитків, якщо платіжна операція була недозволеною або некоректно виконаною.

Повідомлення від клієнта: обов'язковою умовою для отримання компенсації є невідкладне звернення власника картки до банку із заявою про те, що він не здійснював і не погоджував цей платіж.

Відновлення балансу: фінустанова має повністю відновити баланс на рахунку до того стану, в якому він перебував безпосередньо перед шахрайською транзакцією.

Межі відповідальності: громадянин не несе фінансової відповідальності, якщо крадіжка грошей відбулася без фізичного пред'явлення платіжної картки або без проходження електронної ідентифікації.

Покарати клієнта або відмовити йому в поверненні коштів зможуть лише у випадку, якщо банк у судовому порядку доведе, що користувач своєю дією чи бездіяльністю навмисно посприяв передачі PIN-коду, паролів або одноразових кодів підтвердження стороннім особам. Запровадження цих норм не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Нагадаємо, в Україні зріс "середній чек" фінансових шахраїв. Попри те, що загальна кількість випадків банківського аферу в країні продемонструвала тенденцію до зменшення, середня сума збитків від однієї незаконної операції суттєво зросла і перевищила 5,5 тисячі гривень, що свідчить про використання зловмисниками більш підступних методів виманювання грошей.