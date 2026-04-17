Українці втратили 1,4 млрд грн через шахрайство з картками у 2025 році

У 2025 році в Україні зафіксовано 256 тис. шахрайських операцій із платіжними картками, за якими клієнти зазнали фінансових збитків. Це на 5% або 13,3 тис. операцій менше, ніж у 2024 році, свідчать проаналізовані дані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Попри зменшення кількості інцидентів, загальна сума збитків від карткового шахрайства зросла на 24% і досягла 1,4 млрд грн. Основним фактором стало суттєве підвищення середньої суми однієї незаконної операції — на 30% у річному вимірі, з 4 247 грн у 2024 році до 5 536 грн у 2025 році.

За статистикою, на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадало 27 шахрайських транзакцій. Це на 14% менше порівняно з попереднім роком. Водночас відносний рівень збитків становив 198 грн на мільйон видаткових операцій, що на 14% більше, ніж у 2024 році.

У структурі ризиків фіксується зміщення від масовості інцидентів до зростання їхньої середньої вартості. Це означає, що кількість атак зменшується, однак фінансові втрати в разі успішного шахрайства стають більшими.

У регуляторів та платіжних провайдерів таку динаміку пов’язують із посиленням механізмів захисту, зокрема впровадженням багатофакторної автентифікації та більш суворих правил підтвердження операцій. Водночас значна частина втрат, як і раніше, пов’язана з порушенням користувачами базових правил безпеки під час здійснення онлайн-платежів.

Зауважимо, за 8 місяців 2025 року було відкрито понад 35 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство". В середньому, 4,5 тисячі справ щодо шахрайства відкривають в Україні щомісяця. До суду доходить 21% справ. Наразі найбільше проваджень відкрито у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині.