Украинцы потеряли 1,4 млрд грн из-за мошенничества с карточками в 2025 году

В 2025 году в Украине зафиксировано 256 тыс. мошеннических операций с платежными карточками, по которым клиенты понесли финансовые убытки. Это на 5% или 13,3 тыс. сделок меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют проанализированные данные.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Несмотря на уменьшение количества инцидентов, общая сумма ущерба от карточного мошенничества выросла на 24% и достигла 1,4 млрд грн. Основным фактором стало существенное повышение средней суммы одной незаконной операции — на 30% в годовом исчислении, с 4247 грн в 2024 году до 5536 грн в 2025 году.

По статистике, на один миллион расходных операций с платежными картами приходилось 27 мошеннических транзакций. Это на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время относительный уровень ущерба составил 198 грн на миллион расходных операций, что на 14% больше, чем в 2024 году.

В структуре рисков фиксируется смещение от массовости инцидентов к росту их средней стоимости. Это означает, что количество атак уменьшается, однако финансовые потери в случае успешного мошенничества становятся больше.

У регуляторов и платежных провайдеров такую динамику связывают с усилением механизмов защиты, в частности, внедрением многофакторной аутентификации и более строгих правил подтверждения операций. В то же время значительная часть потерь по-прежнему связана с нарушением пользователями базовых правил безопасности при осуществлении онлайн-платежей.

Заметим, за 8 месяцев 2025 года было открыто более 35 тысяч уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество". В среднем, 4,5 тысячи дел по мошенничеству открывают в Украине ежемесячно. До суда доходит 21% дел. На данный момент больше всего производств открыто в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине.

Данные свидетельствуют о переходе карточного мошенничества в Украине от массовых мелких инцидентов к меньшему количеству, но более дорогим атакам, что повышает требования к точности выявления рисков. В то же время, рост среднего размера потерь указывает, что ключевым фактором защиты становится не только технологический уровень банков, но и финансовая осведомленность пользователей.