В Украине на четверть стало меньше дел о мошенничестве: в каких регионах больше всего

По данным Генеральной прокуратуры Украины, 48,8 тысяч уголовных дел за мошенничество зафиксировано в Украине в 2025 году. Это на четверть меньше, чем в 2024 году. В каждом пятом деле вручено подозрение. До суда дошло только 18% производств. Больше всего дел в Киеве на Днепропетровщине и Харьковщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 48871 уголовное производство по статье 190 УКУ «Мошенничество» зафиксировано в Украине в 2025 году. Это на четверть меньше, чем в 2024 году, когда правоохранители зарегистрировали почти 65 тысяч дел.

Аналитики констатируют, что в целом показатели фактически вернулись к уровню 2016 года. Тогда в Украине учитывалось чуть более 46 тысяч производств за мошенничество.

"После 2017 года и до начала полномасштабного вторжения количество новых производств стабильно уменьшалось из года в год. Пик произошел в 2023-м: 82609 уголовных дел — в среднем, почти 7 тысяч ежемесячно. Впрочем, уже второй год подряд статистика снова идет на убыль. В прошлом году, в среднем, регистрировали около 4 тысяч дел в месяц", - отмечают в "Опендатабот".

Там добавляют, что подозрение вручено по каждому пятому делу — 10 456 производств. А до суда дошло 18% дел: 8758 уголовных производств. В 2024 году этот показатель был на уровне 24%.

Статистика по регионам

По данным аналитиков, лидером по количеству дел по мошенничеству остается Киев — 6 825. Далее следуют Днепропетровщина с 4 844 делами и Харьковщина — с 3 677 производствами.

В то же время почти по всей стране количество новых производств уменьшилось.

В "Опендатаботе" сообщают, что единственный регион, где зафиксирован рост — Хмельнитчина: +2,7% за год.

Наиболее ощутимое улучшение ситуации наблюдается в Николаевской области, где количество новых дел сократилось почти вдвое, а также в Черновицкой области: −39%.

Напомним, количество мошенничества с платежными карточками уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) – до 270 тыс. сделок. На один миллион расходных операций с платежными картами приходится 31 мошенническая операция.